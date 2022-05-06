Malatya'da uyuşturucu madde ile cinsel içerikli ürün ele geçirildi - Son Dakika

Malatya'da yolcu otobüslerinde esrar maddesi ile cinsel içerikli ürün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, yolcu otobüsüyle uyuşturucu madde ve gümrük kaçağı ürün taşınacağı belirlendi.

İki yolcu otobüsünü durduran ekipler, yaptıkları aramalarda 510 gram toz esrar, 700 gümrük kaçağı cinsel içerikli ürün ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilecek.