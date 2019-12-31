Malatya'da uyuşturucu madde operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da uyuşturucu madde operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da uyuşturucu madde operasyonu: 1 gözaltı

5 saat önce

MALATYA'da, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da uyuşturucu madde operasyonu: 1 gözaltı, System.String[]

MALATYA'da, polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Bentbaşı Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada satışa hazır 80,27 gram esrar, 81,03 gram bonzai ve hassas terazi ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi. Uyuşturucu maddeye ve tüfeğe el koyan ekipler, 1 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:25 Kaynak: DHA
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