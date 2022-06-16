İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğanşehir ilçesinde uyuşturucu madde satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Kaynak: AA

Doğanşehir, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da uyuşturucu operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.