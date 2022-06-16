Malatya'da uyuşturucu operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Malatya'da uyuşturucu operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı

16.06.2022 15:12
Malatya'da uyuşturucu operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 1 kilo 989 gram esrar ile 7,53 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 1 kilo 989 gram esrar ile 7,53 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğanşehir ilçesinde uyuşturucu madde satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, 1 kilo 989 gram esrar, 7,53 gram metamfetamin, 1 hassas tartı ile 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirirken, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı tutuklandı.???????

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Kaynak: AA

Doğanşehir, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da uyuşturucu operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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