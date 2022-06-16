Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 1 kilo 989 gram esrar ile 7,53 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Doğanşehir ilçesinde uyuşturucu madde satışı ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi.
Ekipler, 1 kilo 989 gram esrar, 7,53 gram metamfetamin, 1 hassas tartı ile 3 ruhsatsız av tüfeği ele geçirirken, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı tutuklandı.???????
Son Dakika › Güncel › Malatya'da uyuşturucu operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika