Malatya'da uyuşturucu operasyonları - Son Dakika

Malatya'da düzenlene uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 18-24 Mart tarihleri arasında kent genelinde belirlenen 14 farklı adrese operasyon düzenlendi.
Söz konusu operasyonlarda, 149 gram sentetik uyuşturucu, 460 cinsel içerikli hap, 50 gram toz esrar, 31 reçeteye tabi hap, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 23 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla, 19'u ise savcılık tarafından serbest bırakıldı.