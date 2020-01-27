Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Malatya'da düzenlenen 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Malatlay Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, kent merkezinde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı istihbaratı üzerine yaptığı baskında, bir miktar uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin verdiği bilgi üzerine Battalgazi'de kayısı bahçesinde toprağa gömülü 1 kilo 320 gram esrar maddesi daha ele geçirildi.

Mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Bir istihbaratı değerlendiren polis ekipleri, 3 şüphelinin Gaziantep'ten Malatya'ya uyuşturucu madde getireceğini tespit etti.

Doğanşehir ilçesinde önlem alan ekiplerin durdurduğu, sürücüsü ve plakası açıklanmayan araçta yapılan aramada, 44,10 gram sentetik uyuşturucu, 42 yeşil reçeteyle satışı yapılan hap bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüpheliden ikisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bir kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan Elazığ'dan Malatya'ya uyuşturucu sevk edileceği bilgisini alan ekipler, Elazığ yolu uygulama noktasında durdukları araçta, üretimi ve satışı resmi makamların iznine bağlı, kontrole tabi 352 uyuşturucu ve uyarıcı etkiye sahip hap ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.