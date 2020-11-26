Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 65 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 95 mermi ve 2 kesici alet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli S.K, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla adli mercilere sevk edildi.