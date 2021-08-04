Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 67 kök Hint keneviri ile 100 gram kubar esrar ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Topsöğüt Mahallesi'nde yasadışı kenevir ekimi yapıldığı tespit edildi.

Malatya 'nın Yeşilyurt ilçesinde 67 kök Hint keneviri ile 100 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Milli Savunma Bakanlığı, yangının devam ettiği Muğla'nın Ören ve Milas ilçelerine çıkarma gemisi sevk etti