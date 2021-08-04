Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 67 kök Hint keneviri ile 100 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Topsöğüt Mahallesi'nde yasadışı kenevir ekimi yapıldığı tespit edildi.
Operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 67 kök Hint keneviri ile 100 gram kubar esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilecek.
Kaynak: AA
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