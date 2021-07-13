MALATYA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 12 GÖZALTI - Son Dakika

MALATYA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin saptanan adreslerine yapılan eş zamanlı baskınlarda; 123 gram metamfetamin, 2 gram kokain, 1,83 gram bonzai, 4 hap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin TL ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan ismi açıklanmayan 12 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.