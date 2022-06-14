İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay takip ettikleri uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. Şüphelilerin belirlenen adreslerindeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu ile 2 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Uyuşturucu ve silahlara el koyan polis, 14 şüpheliyi gözaltına alarak, emniyete götürdü.

Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika

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