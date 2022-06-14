Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika
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Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

14.06.2022 13:33
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 14 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 ay takip ettikleri uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenledi. Şüphelilerin belirlenen adreslerindeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu ile 2 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildi. Uyuşturucu ve silahlara el koyan polis, 14 şüpheliyi gözaltına alarak, emniyete götürdü.


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Kaynak: DHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı - Son Dakika
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