Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
4 saat önce
MALATYA'da, jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 2 bin 20 kök kenevir ile 11 kilo esrar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:06 Kaynak: DHA
MALATYA'da, jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 2 bin 20 kök kenevir ile 11 kilo esrar ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi, gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ağılyazı Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada; 2 bin 20 kök kenevir ile 11 kilo esrar, 2 av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi. Tüfeklere ve uyuşturucuya el koyan ekipler, kenevirleri yakarak, imha etti. Gözaltına alınan 2 kişi ise sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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