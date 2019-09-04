Son Dakika Haberleri: Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

4 saat önce

MALATYA'da, jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 2 bin 20 kök kenevir ile 11 kilo esrar ele geçirildi.

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]
MALATYA'da, jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 2 bin 20 kök kenevir ile 11 kilo esrar ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Ağılyazı Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada; 2 bin 20 kök kenevir ile 11 kilo esrar, 2 av tüfeği ve hassas terazi ele geçirildi. Tüfeklere ve uyuşturucuya el koyan ekipler, kenevirleri yakarak, imha etti. Gözaltına alınan 2 kişi ise sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Jandarma, Kenevir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:06 Kaynak: DHA
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