Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
6 saat önce
MALATYA'da, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
MALATYA'da, polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, 70 gram metamfetamin ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirdi. Uyuşturucu ile tabancaya el koyan polis, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 04:46 Kaynak: DHA
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