Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalanıp, gözaltına alındı.

MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Şüphelilerin kimliğini ve adresini belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 2 kilo 150 gram esrar ile tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu ve tabancaya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan 2 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına alarak karakola götürdü.



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