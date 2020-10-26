Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

26.10.2020 10:45
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

MALATYA'da, polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurduğu yolcu otobüsünde, 1 kilo 85 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'da, polis ekiplerinin yol kontrolü sırasında durdurduğu  yolcu otobüsünde, 1 kilo 85 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Malatya- Elazığ Karayolu'nda oluşturdukları kontrol noktasında bir yolcu otobüsünü durdurup, arama yaptı. Aramada, bir yolcunun üzerinde 1 kilo 85 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, birlikte seyahat eden isimleri açıklanmayan 3 yolcuyu gözaltına aldı.


Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Malatya, Polis, Esrar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

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