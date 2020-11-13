Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Bir araçta yapılan aramada, 525 gram esrar ve 120 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.Y, R.H. ve S.A. sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.