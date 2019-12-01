Son Dakika › Güncel › Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika
Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
6 saat önce
MALATYA'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:10 Kaynak: DHA
MALATYA'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Şüphe üzerine takibe alınarak durdurulan 2 ayrı araçta uyuşturucu ile ruhsatsız bir tabanca ele geçiren polis, 3 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Moldovalı uyuşturucu kuryesi Adana'da yakalandı ABD'nin New Orleans kentinde silahlı saldırı: 11 kişi yaralandı Evini hırsızlardan korumak için kurduğu düzeneğe yakalanan Amerikalı, hayatını kaybetti. Beyoğlu'nda takla atan otomobilin kaza anı güvenlik kamerasında