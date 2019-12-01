Son Dakika Haberleri: Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Son Dakika Güncel Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama - Son Dakika

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

6 saat önce

MALATYA'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama, System.String[]

MALATYA'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 2 ayrı operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı. Şüphe üzerine takibe alınarak durdurulan 2 ayrı araçta uyuşturucu ile ruhsatsız bir tabanca ele geçiren polis, 3 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:10 Kaynak: DHA
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