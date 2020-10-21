Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
21.10.2020 17:19
MALATYA'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
MALATYA'da, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskında 130 gram esrar, 15 gram metamfetamin, 4 uyuşturucu hap, 3 gram bonzai ile 1 hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Son Dakika Ermenistan, Türkiye'den ürün alımını yasakladı Akşener'den Özdağ'ın açıklamalarına ilişkin yorum: Görelim Mevla neyler, neylerse güzel eyler 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü Haberler.com'da kutlandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam! İşte önümüzdeki yıl alacağı ücret Mahkeme fotoğraftaki 'Buket' detayını delil saydı, tacizci komşu 10 yıl hapis yatacak Son Dakika! Paşinyan'dan gerilimi tırmandıran sözler: Rusya'dan ümidi kestim, kendimizi savunacağız Turkcell'in Türkiye Varlık Fonu'na devri resmen onaylandı Kızarmış tavuğun içinden çıkan parça, genç kızı hastanelik etti