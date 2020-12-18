Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
18.12.2020 01:07
MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada kentte belirlenen araç ve adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler, biri 15 ayrı suçtan aranan 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise uyuşturucu ile av tüfeği ele geçirildi. Uyuşturucu ve tüfeğe el koyan polis şüphelileri emniyete götürdü.
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