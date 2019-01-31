Son Dakika Haberleri: Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, otobüste yolcu olarak bulunan zanlının üstünde 400 gram eroin ele geçirildi.

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, otobüste yolcu olarak bulunan zanlının üstünde 400 gram eroin ele geçirildi.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir yolcu otobüsünde uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Aracı belirleyen ve Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi mevkisinde otobüsü durduran ekipler, narkotik dedektör köpek yardımıyla yaptıkları aramada yolcu A.S'nin montunun cebinde poşete sarılarak bantlanmış 400 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlının ifadesi doğrultusunda, uyuşturucuyu temin eden şüphelinin evine de operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada uzun namlulu silah buldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen A.S, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer zanlının işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 06:05 Kaynak: AA

Malatya, Güncel
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