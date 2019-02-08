Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.
Malatya
'nın Doğanşehir
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı.
Doğanşehir'de uyuşturucu imalatı ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 3 kilogram kubar esrar ile 6 ruhsatsız av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirdi.
Adreslerinde bulunamayan 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:19 Kaynak: AA
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