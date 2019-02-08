Son Dakika Haberleri: Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Malatya'da Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu sattıkları tespit edilen 11 şahsa yönelik 14 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Malatya'da Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu sattıkları tespit edilen 11 şahsa yönelik 14 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Doğanşehir ilçesinde "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" ile "Kullanmak Üzere Uyuşturucu Madde Bulundurmak" suçlarını işledikleri tespit edilen 11 şahsa yönelik 14 adreste eş zamanlı adli arama faaliyeti icra edildi.

Yapılan arama sonucunda yaklaşık 3 kilo kubar esrar maddesi, 6 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Yapılan faaliyet sonucu şüpheli 8 şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı. 3 şahsı yakalama çalışmaları ise devam ediyor. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:22 Kaynak: İHA

Jandarma, Malatya, 3. Sayfa
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