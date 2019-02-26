Son Dakika Haberleri: Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Malatya'nın Kale ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünden 1 kilo 218 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Malatya'nın Kale ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünden 1 kilo 218 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kale ilçesi Kömürhan Köprüsü kontrol noktasında gerçekleştirilen yol kontrol ve arama faaliyetinde bir yolcu otobüsünü şüphe üzerine durdurdu.

Otobüste yapılan aramada, yolcu koltuğunun üstündeki bagaj bölümünde, poşet içerisinde 1 kilo 218 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:18 Kaynak: AA

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