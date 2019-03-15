Son Dakika Haberleri: Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmanın tamamlanmasının ardından ekiplerce belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 17 kişi yakalanırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 253 gram esrar, 32,2 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 6 zanlıdan 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, biri adli kontrol hükümleri uygulanarak, serbest bırakıldı.

Kalan 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 07:27 Kaynak: AA

Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fuhuş Operasyonunda Yakalanan Kadında Frengi Hastalığı Tespit Edildi Ahmet Kural'dan Uyuşturucu Açıklaması: Bir Takım Hatalarım Oldu Meclis'te Bulunan 5 Parti, Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısıyla İlgili Ortak Bildiri Yayımladı Üniversite Kantininde Gerginlik! Masa ve Sandalyeler Havada Uçuştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 20:51:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]