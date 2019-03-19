Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imal eden ve satanlara yönelik çalışma başlatıldı.



Ekiplerce belirlenen adreslere gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi yakalanırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 kilo 23 gram esrar ile bir miktar eroin ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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