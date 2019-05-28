Son Dakika Haberleri: Malatya'da uyuşturucu operasyonu
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Malatya'da uyuşturucu operasyonu

2 saat önce

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 152 kök kenevir ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 152 kök kenevir ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında oluşturulan özel ekip, istihbarat çalışmaları neticesinde Darende ilçesindeki ormanlık alanda 3 farklı noktaya kenevir ekildiğini belirledi.
Jandarma 3 farklı noktaya yaptığı eş zamanlı operasyonda 152 kök kenevir ele geçirdi ve 3 şüpheliyi gözaltına altı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:44 Kaynak: AA
Kenevir, Malatya, Güncel
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