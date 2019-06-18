Son Dakika Haberleri: Malatya'da uyuşturucu operasyonu
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Malatya'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 13 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 14-17 Haziran arasında 7 ayrı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 30 uyuşturucu hap, 2 bin 700 uyuşturucu madde etkisi gösteren sentetik ilaç, 27,90 gram sentetik uyuşturucu, 7,40 gram toz esrar, 0,50 gram eroin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerden 7'si hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçundan yasal işlem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:50 Kaynak: AA
Malatya, Güncel
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