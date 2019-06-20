Son Dakika Haberleri: Malatya'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Malatya'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 22 bin 998 kök kenevir yakılarak imha edildi.

Malatya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen 22 bin 998 kök kenevir yakılarak imha edildi.
Alınan bilgiye göre, Malatya Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı kenevir ekimi yapanlara yönelik Battalgazi, Arguvan ve Yazıhan ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda Arguvan'da 2 şüpheliye ait ev ve arazide 20 bin 607 kök, Battalgazi'de bir zanlıya ait arazide 2 bin 340 kök, Yazıhan ilçesinde ise bir kişiye ait arazide 51 kök kenevir ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı, kenevirler jandarma personelince yakılarak imha edildi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:50 Kaynak: AA
Kenevir, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fuhuş iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı! Kadınlar kaçarken evdeki adam balkondan atladı Terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı Son dakika! YSK, 23 Haziran İstanbul seçimi için seçmen listesine son şeklini verdi Son Dakika! Trump'tan düşürülen drone ile ilgili ilk açıklama: İran büyük bir hata yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 18:23:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]