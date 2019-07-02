Malatya'da uyuşturucu operasyonu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 600 kök kenevir bitkisi ve makineli tabanca ele geçirildi.

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bin 600 kök kenevir bitkisi ve makineli tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Alınan bilgiye göre, Malatya Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu Akçadağ ilçesine bağlı bir mahallede kenevir ekildiği belirlendi.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir şüpheliyi yakalarken, adres ve arazide yaptığı aramada ise bin 600 kenevir ve makineli tabanca ele geçirdi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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