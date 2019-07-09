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Malatya'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 30 Haziran-7 Temmuz arasında 12 ayrı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 5 kilo 670 gram esrar, 107 kök Hint keneviri, 17,25 gram sentetik uyuşturucu, 3 tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerden 14'ü hakkında ise "uyuşturucu kullanmak" suçundan yasal işlem yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:04 Kaynak: AA
Malatya, Güncel
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