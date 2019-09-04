Son Dakika Haberleri: Malatya'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Malatya'da uyuşturucu operasyonu

56 dakika önce

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik kentte farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 34 uyuşturucu hap, 7 gram sentetik uyuşturucu, 31,5 gram toz esrar ile 3,5 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PKK'nın finans kaynağına büyük darbe! Tarlaya tesisat bile döşemişler
Neslihan Doğrusöz, cinsiyet değiştirme sürecinde kendisine destek olan Demet Akalın'a övgü yağdırdı İçişleri Bakanı Soylu: " 29 ilde 17 milyon adres, 8.3 milyon yapı, 438 yetkili idare mekansal hale... Erdoğan isim vermeden Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Sana bu bayrağı tanıtacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 18:39:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]