Son Dakika Haberleri: Malatya'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Malatya'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1-9 Eylül döneminde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 10 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı, bin 67 uyuşturucu madde etkisi doğuran reçeteye tabi hap, 67,8 gram esrar, 61,74 gram sentetik uyuşturucu, 1 tabanca, 1 pompalı tüfek ve 8 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 6 şüpheli hakkında ise uyuşturucu kullanmak suçundan yasal işlem yapıldı.

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bacağına beton düşen gencin hayatı karardı
Kandil'de öldürülen teröristlerden biri kırmızı kategoride aranan Gülüzar Tural çıktı CNN Türk spikeri olayı abartıp canlı yayında yılan derisini ölçtü İstanbul'da 91 değnekçi yakalandı; 108 lira ceza ile serbest kaldılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 18:07:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]