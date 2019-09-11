Malatya'da uyuşturucu operasyonu

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1-9 Eylül döneminde uyuşturucuyla mücadele kapsamında 10 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı, bin 67 uyuşturucu madde etkisi doğuran reçeteye tabi hap, 67,8 gram esrar, 61,74 gram sentetik uyuşturucu, 1 tabanca, 1 pompalı tüfek ve 8 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 6 şüpheli hakkında ise uyuşturucu kullanmak suçundan yasal işlem yapıldı.