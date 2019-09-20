Malatya'da uyuşturucu operasyonu

Malatya'da uyuşturucu tacirlerine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli tutuklanırken çok sayıda esrar maddesi ele geçirildi.



Malatya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden, bulunduran şahıs ve grupların yakalanmasına yönelik Batman Narkotik Şube ile ortak yapılan çalışmada, şüpheli 1 şahsın kullanımındaki aracın Hekimhan ilçesinde yakalandığı belirtildi. Araçta yapılan aramalarda 286,6 gram Metamfetamin maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında ise yasal işlem yapıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada ayrıca Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 'Torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik de projeli çalışma kapsamında yapılan ara yakalamalarda 7 şüpheli hakkında işlem yapıldığı belirtilirken, 3 şüpheli şahsın ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi. Öte yandan başka bir dosya kapsamında Malatya merkezli 2 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 3 şahıs gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise 110 gram Sentetik Kannobinoid (Bonzai) yapımında kullanılan hammadde, 18,4 gram Metamfetamin maddesi, 46 gr Sentetik Uyuşturucu maddesi ve 30 adet Ecstacy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği açıklandı.



Emniyet açıklamasında son olarak ise Darende İlçe Emniyet Müdürlüğünce oluşturulan uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramada 90 gram Esrar Maddesinin ele geçirildiği belirtildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında ise yasal işlem yapıldığı bildirildi. - MALATYA