Malatya'da uyuşturucu operasyonu

Malatya'nın Pütürge ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kilogram kubar esrar, 10 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pütürge ilçesine bağlı bir mahallede, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin yapıldığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen jandarma, bir şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlı, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Yapılan aramada ise bir kilogram kubar esrar, 10 kök Hint keneviri ele geçirildi.