Malatya'da uyuşturucu operasyonu
1 saat önce
Malatya'nın Pütürge ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kilogram kubar esrar, 10 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:18 Kaynak: AA
Malatya'nın Pütürge ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kilogram kubar esrar, 10 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pütürge ilçesine bağlı bir mahallede, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin yapıldığını belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen jandarma, bir şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlı, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Yapılan aramada ise bir kilogram kubar esrar, 10 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Uyuşturucu bağımlısı genç: Bağımlı olmam derdim ama olmuşum 16 yaşındaki kıza uyuşturucu verip cinsel istismarda bulunan 11 kişi tutuklandı Aranan zanlı, yakalanmamak için kadın kıyafetiyle evine girip çıkıyormuş Vizdansız sürücü bebeğiyle bekleyen babaya çarpıp kaçtı