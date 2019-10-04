Son Dakika Haberleri: Malatya'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Haber

Malatya'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Malatya'nın Pütürge ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kilogram kubar esrar, 10 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Malatya'nın Pütürge ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kilogram kubar esrar, 10 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pütürge ilçesine bağlı bir mahallede, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin yapıldığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen jandarma, bir şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlı, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Yapılan aramada ise bir kilogram kubar esrar, 10 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Pütürge, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uyuşturucu bağımlısı genç: Bağımlı olmam derdim ama olmuşum
16 yaşındaki kıza uyuşturucu verip cinsel istismarda bulunan 11 kişi tutuklandı Aranan zanlı, yakalanmamak için kadın kıyafetiyle evine girip çıkıyormuş Vizdansız sürücü bebeğiyle bekleyen babaya çarpıp kaçtı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2019 15:49:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]