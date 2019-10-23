Son Dakika Haberleri: Malatya'da uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Malatya'da uyuşturucu operasyonu

Malatya'da uyuşturucu operasyonu

1 saat önce

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 200 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 200 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilyurt ilçesine bağlı bir mahallede, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin yapıldığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Ev ve eklentilerinde narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramalarda ise 1 kilo 200 gram kubar esrar, 1 ruhsatsız av tüfeği ile 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Zanlı, ifadesi alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 05:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dışişleri: Pompeo YPG'lilerin çekildiği bilgisini teyit etti
İstanbul'da sahte para operasyonu: 1 milyon 330 bin dolar ele geçirildi Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Türkiye'ye uygulanan yaptırımlar kalkacak Türkiye ile anlaşma sonrası Rusya'dan PKK/YPG'ye bir günde iki uyarı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2019 18:52:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]