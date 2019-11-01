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Malatya'da uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 205 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 205 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanşehir ilçesine bağlı bir mahallede, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin yapıldığını belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada 205 gram kubar esrar ile "kova" tabir edilen uyuşturucu madde içme düzeneği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 02:38 Kaynak: AA
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