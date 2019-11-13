Malatya'da uyuşturucu operasyonu
7 saat önce
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12,71 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:22 Kaynak: AA
Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12,71 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanşehir ilçesinde yaptığı yol kontrolünde durumundan şüphelendikleri, arama kaydı bulunduğu belirlenen bir kişinin üzerini aradı.
Üst aramasında 12,71 sentetik uyuşturucu ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
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