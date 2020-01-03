Malatya'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Darende İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan asayiş denetimlerinde durumundan şüphelenerek durdurulan M.K'nin üst aramasında 0,69 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Ekipler, M.K'nin ilçe merkezindeki ikametinde kavanoz içerisinde 28 gram esrar, Ayvalı Mahallesi'ndeki evinde ise 23 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 3 şarjör ve 21 mermi, 1 ruhsatsız av tüfeği, farklı kalibrede 141 av tüfeği fişeği, 1 kuru sıkı tabanca, 1 şarjör, 2 kurusıkı tabanca mermisi, 10 kalaşnikof mermisi, 1 adet biksi uzun namlulu tüfek mersi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.