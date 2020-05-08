Malatya'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 56 adet yeşil reçeteye tabi ilaç ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince torbacı olarak tabir edilen "sokak satıcılarına" yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler, bir miktar metamfetamin, 56 adet yeşil reçeteye tabi ilaç, bir ruhsatsız tabanca, 3 fişek ve 1 bir şarjör ele geçirildi.

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçlarından 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.