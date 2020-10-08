Malatya'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 500 esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, yürütülen istihbarat çalışması neticesinde Hekimhan ilçesi Sarıkız Mahallesinde "uyuşturucu madde imal ve ticareti" yapıldığı tespit edildi.
Jandarma ekipleri 4 farklı adrese eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda 1 kilo 500 gram kubar esrar ile bir adet hassas terazi ele geçirdi.
Ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
- Kaynak: AA
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