Malatya'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir miktar uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İ Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda merkez Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi'nde uyuşturucu madde kaçakçılığı yaptığı ve hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 1 şahsa yönelik operasyon düzenledi.

Şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 500 gram kubar esrar, 50 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız otomatik av tüfeği, 95 adet altı metre boyunda çalıntı sulama borusu, 50 çalıntı sulama fiskiyesi ve 2 hırsızlık olaylarında kullanılan ticari araç ele geçirildi.

Öte yandan şüpheli şahsa 49 büyükbaş ve 16 küçükbaş hayvanın İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirimini yapmadığı için toplam 42767 lira idari para cezası verildi.

Şüpheli, gözaltına alındı.