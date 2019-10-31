Son Dakika Haberleri: Malatya'da uyuşturucu operasyonu 6 gözaltı
Son Dakika Güncel Malatya'da uyuşturucu operasyonu 6 gözaltı

Malatya'da uyuşturucu operasyonu 6 gözaltı

6 saat önce

Malatya'da uyuşturucu operasyonu 6 gözaltıMalatya'nın Pütürge ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2,5 kilo esrar ile 6 av tüfeği ele geçirilirken, 6 kişi de gözaltına alındı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonu 6 gözaltı

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2,5 kilo esrar ile 6 av tüfeği ele geçirilirken, 6 kişi de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Pütürge'de uyuşturucu ticareti yapan ve üretenlere yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, belirlenen adreslere yaptığı baskınlarda 2,5 kilo esrar, 110 kök kenevir, 100 gram kenevir tohumu, 6 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı, 53 kurusıkı mermisi, 102 av tüfeği fişeği ve 10 tabanca mermisi ele geçirdi. Uyuşturuculara ve silahlara el koyan jandarma ekipleri, 6 kişiyi gözaltına aldı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonu 6 gözaltı

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 06:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uyuşturucu baronu El Chapo'nun oğlunun gözaltına alındığı görüntüler ortaya çıktı
İzmir'de cinsel içerikli sahte takviye ürünler toplandı MHP'li Fendoğlu'ndan 'VAR' çıkışı EGM açıkladı: 612 araç trafikten men edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 01:04:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da uyuşturucu operasyonu 6 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]