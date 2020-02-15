Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
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Malatya'da üzerlerinde metamfetamin uyuşturucu madde ile yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:39 Kaynak: İHA
Malatya'da üzerlerinde metamfetamin uyuşturucu madde ile yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin istihbari çalışmalar sonucunda yaptığı operasyonda 7 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların aracında ve üzerlerinde yapılan aramalarda 670.49 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi. - MALATYA
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