Son Dakika Haberleri: Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

1 saat önce

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 3 kilo esrar ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındıİl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı, System.String[]
MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 3 kilo esrar ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramalarda 3 kilo esrar, 6 ruhsatsız av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirdi, 8 şüpheli ise gözaltına alındı. Uyuşturucuya ve silahlara el koyan ekipler 8 şüpheliyi sorgulamak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Olayla ilgili olan 3 şüphelinin yakalama çalışmasının ise devam ettiği bildirildi.

- Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:14 Kaynak: DHA

Jandarma, Malatya, Güncel
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