Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

13 dakika önce

Malatya'da son 3 gün içerisinde 9 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı, System.String[]

Malatya'da son 3 gün içerisinde 9 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri son 3 günde Malatya genelinde 9 adrese eş zamanlı operasyonlar yaptı. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslara "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma" suçlarından yasal işlem başlatılırken, şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.


Ele geçirilen suç unsurları ve mahkeme sonuçları ile ilgili ayrıca bilgi verileceği kaydedildi. - MALATYA

Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: Kasalar dolusu para ve ziynet eşyası ele geçirildi
Şişli'de bonzai kullandığı iddia edilen sürücü ortalığı karıştırdı Bonzai kullanıp direksiyona geçen sürücü, park halindeki minibüse çarparak durabildi Diyarbakır'da uyuşturucuyu salçayla gizlemek isteyen zehir taciri narkotik köpeği Çiko'nun yardımıyla yakalandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 13:01:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]