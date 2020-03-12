Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da son 3 gün içerisinde 9 adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri son 3 günde Malatya genelinde 9 adrese eş zamanlı operasyonlar yaptı. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslara "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma" suçlarından yasal işlem başlatılırken, şahısların emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.



Ele geçirilen suç unsurları ve mahkeme sonuçları ile ilgili ayrıca bilgi verileceği kaydedildi. - MALATYA