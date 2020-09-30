Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 1 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da 1 kilo 71 gram kubar esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Siirt- Samsun seferini yapan otobüste arama yaptı.
Aramada bir şahıstan 1 kilo 71 gram kubar esrar ele geçirildi.
Şüpheli, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 13:33 - Kaynak: AA
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