Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 1 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 500 gram kubar esrar, 650 kök kenevir ve 1 ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.
C.C. isimli şahsın evinde yapılan aramada, 3 kilo 500 gram kubar esrar, 650 kök kenevir, 1 ruhsatsız otomatik av tüfeği, 2 av tüfeği şarjörü ve 10 fişek ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 15:55 - Kaynak: AA
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