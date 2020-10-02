Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 1 gözaltı - Son Dakika

C.C. isimli şahsın evinde yapılan aramada, 3 kilo 500 gram kubar esrar, 650 kök kenevir, 1 ruhsatsız otomatik av tüfeği, 2 av tüfeği şarjörü ve 10 fişek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Malatya 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 500 gram kubar esrar, 650 kök kenevir ve 1 ruhsatsız otomatik av tüfeği ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

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