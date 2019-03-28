Malatya'da Uyuşturucu Operasyonuna 2 Tutuklama
21 dakika önce
MALATYA'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli araçta yapılan aramada 6 bin 594 uyuşturucu hap ele geçirildi.
MALATYA'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli araçta yapılan aramada 6 bin 594 uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobilde bulunan ve gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde şüpheli gördüğü ve bunun üzerine durdurduğu otomobilde yaptığı aramada 6 bin 594 uyuşturucu hap ele geçirdi. Haplara el koyan polis, otomobilde bulunan ismini açıklamadığı 3 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.
- Malatya
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:49 Kaynak: DHA
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