Malatya'da Uyuşturucu Operasyonuna 2 Tutuklama

MALATYA'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli araçta yapılan aramada 6 bin 594 uyuşturucu hap ele geçirildi.

MALATYA'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli araçta yapılan aramada 6 bin 594 uyuşturucu hap ele geçirildi. Otomobilde bulunan ve gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişinde şüpheli gördüğü ve bunun üzerine durdurduğu otomobilde yaptığı aramada 6 bin 594 uyuşturucu hap ele geçirdi. Haplara el koyan polis, otomobilde bulunan ismini açıklamadığı 3 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 kişi ise tutuklanarak cezaevine konuldu.



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