Son Dakika Haberleri: Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
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Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

17 dakika önce

MALATYA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama, System.String[]
MALATYA'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü  Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 5 kilo 670 gram esrar, 107 kök kenevir, 11 gram metamfetamin, 6 gram sentetik kanabinoid, 2 uyuşturucu hap, 3 tabanca, 1 tüfek ve 9 fişek ele geçirildi. 
Emniyetteki sorgularının ardından 19 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


- Malatya
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:40 Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel
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