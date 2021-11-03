Uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Malatya'da uyuşturucu madde satan bir şüpheli gözaltına alındı, 6 kilo 233 gram esrar maddesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Akçadağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan istihbarat çalışması neticesinde Aktepe Mahallesinde bir şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi.

Şüphelinin ikametine operasyon düzenleyen ekipler, 6 kilo 233 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.