Uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı yakalandı

14.06.2022 13:36

Malatya emniyet müdürlüğünden çıkış (dron) Narkotik dedektör köpeğinin operasyondaki görüntüsü Operasyon yapılan evlerde arama yapılması (fotoğraf) Operasyonda ele geçirilen malzemelerin görüntüsü Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı yakalandı MALATYA - Malatya'da düzenlenen...

Malatya emniyet müdürlüğünden çıkış (dron)

Narkotik dedektör köpeğinin operasyondaki görüntüsü

Operasyon yapılan evlerde arama yapılması (fotoğraf)

Operasyonda ele geçirilen malzemelerin görüntüsü

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı yakalandı

MALATYA - Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 aylık takip sonucu eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı adreslerdeki aramalarda, 54 uyuşturucu hap, 13,58 gram uyuşturucu madde, 1 pompalı tüfek, 2 tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 14 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı yakalandı
Uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı yakalandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı yakalandı - Son Dakika
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