Malatya emniyet müdürlüğünden çıkış (dron)
Narkotik dedektör köpeğinin operasyondaki görüntüsü
Operasyon yapılan evlerde arama yapılması (fotoğraf)
Operasyonda ele geçirilen malzemelerin görüntüsü
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 14 zanlı yakalandı
MALATYA - Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 aylık takip sonucu eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı adreslerdeki aramalarda, 54 uyuşturucu hap, 13,58 gram uyuşturucu madde, 1 pompalı tüfek, 2 tabanca ve 1 hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 14 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.
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