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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

30.07.2021 00:01
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı, System.String[]

Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da "torbacı" olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik tespit ettikleri adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada 1 kilo 684 gram esrar ele geçirildi.

Operasyonda "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan K.A ve B.Y, emniyete götürüldü.

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı - Son Dakika


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